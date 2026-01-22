В ОПУ підтвердили, що Зеленський вирушив у Давос
Президент України Володимир Зеленський вирушив у швейцарський Давос, де проходить Всесвітній економічний форум.
Цю інформацію журналістам підтвердив радник президента України Дмитро Литвин, повідомляє "Європейська правда".
Як зазначив Литвин, "президент (перебуває) на шляху в Давос".
Портал Axios раніше повідомив, що Зеленський планує зустрітися з президентом США Дональдом Трампом у Швейцарії у той час, як посланці Білого дому Стів Віткофф та Джаред Кушнер вирушать до Москви на зустріч з правителем Росії Владіміром Путіним.
Обидві зустрічі будуть присвячені обговоренню "мирного плану" США щодо завершення війни в Україні.
Під час виступу на форумі Трамп заявив, що зустрінеться з президентом України у Давосі.
20 січня Зеленський заявляв, що умовою для зустрічі з американською стороною у Давосі мають бути конкретні результати.