В ОПУ підтвердили, що Зеленський вирушив у Давос

Президент України Володимир Зеленський вирушив у швейцарський Давос, де проходить Всесвітній економічний форум.

Цю інформацію журналістам підтвердив радник президента України Дмитро Литвин, повідомляє "Європейська правда".

Як зазначив Литвин, "президент (перебуває) на шляху в Давос".

Портал Axios раніше повідомив, що Зеленський планує зустрітися з президентом США Дональдом Трампом у Швейцарії у той час, як посланці Білого дому Стів Віткофф та Джаред Кушнер вирушать до Москви на зустріч з правителем Росії Владіміром Путіним.

Обидві зустрічі будуть присвячені обговоренню "мирного плану" США щодо завершення війни в Україні.

Під час виступу на форумі Трамп заявив, що зустрінеться з президентом України у Давосі.

20 січня Зеленський заявляв, що умовою для зустрічі з американською стороною у Давосі мають бути конкретні результати.