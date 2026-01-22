В ОПУ подтвердили, что Зеленский отправился в Давос

Президент Украины Владимир Зеленский отправился в швейцарский Давос, где проходит Всемирный экономический форум.

Эту информацию журналистам подтвердил советник президента Украины Дмитрий Литвин, сообщает "Европейская правда".

Как отметил Литвин, "президент (находится) на пути в Давос".

Портал Axios ранее сообщил, что Зеленский планирует встретиться с президентом США Дональдом Трампом в Швейцарии в то время, как посланцы Белого дома Стив Уиткофф и Джаред Кушнер отправятся в Москву на встречу с правителем России Владимиром Путиным.

Обе встречи будут посвящены обсуждению "мирного плана" США по завершению войны в Украине.

Во время выступления на форуме Трамп заявил, что встретится с президентом Украины в Давосе.

20 января Зеленский заявлял, что условием для встречи с американской стороной в Давосе должны быть конкретные результаты.