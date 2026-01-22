Віткофф каже, що "скоро" відвідає Київ

Спеціальний представник американського президента Стівен Віткофф заявив, що "скоро" відвідає українську столицю.

Про це він сказав у кулуарах Українського сніданку у Давосі, який організований Фондом Віктора Пінчука, для Новини.LIVE, пише "Європейська правда".

На запитання журналістки, коли він потенційно відвідає Київ, Віткофф сказав "скоро".

Водночас він не уточнив, коли саме.

Під час свого виступу на Українському сніданку спецпредставник Трампа заявив про "значний прогрес" у переговорах щодо потенційного завершення російсько-української війни, а також похвалив залученість українського президента Володимира Зеленського.

Нагадаємо, 17 січня українська делегація у складі Умєрова, Буданова та Арахамії перебувала у США для зустрічі з американською командою.

Повідомляли, що метою візиту української команди до Флориди було доопрацювання домовленостей про гарантії безпеки та економічне процвітання України з американськими партнерами.

Зеленський тоді говорив, що українська делегація у США має надати реальну інформацію про російські удари.