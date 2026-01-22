Уиткофф говорит, что "скоро" посетит Киев

Специальный представитель американского президента Стивен Уиткофф заявил, что "скоро" посетит украинскую столицу.

Об этом он сказал в кулуарах Украинского завтрака в Давосе, организованного Фондом Виктора Пинчука, для Новости.LIVE, пишет "Европейская правда".

На вопрос журналистки, когда он потенциально посетит Киев, Уиткофф ответил "скоро".

В то же время он не уточнил, когда именно.

Во время своего выступления на Украинском завтраке спецпредставитель Трампа заявил о "значительном прогрессе" в переговорах по потенциальному завершению российско-украинской войны, а также похвалил вовлеченность украинского президента Владимира Зеленского.

Напомним, 17 января украинская делегация в составе Умерова, Буданова и Арахамии находилась в США для встречи с американской командой.

Сообщалось, что целью визита украинской команды во Флориду была доработка договоренностей о гарантиях безопасности и экономическом процветании Украины с американскими партнерами.

Зеленский тогда говорил, что украинская делегация в США должна предоставить реальную информацию о российских ударах.