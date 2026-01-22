В Польше начали расследование хакерской атаки на теплоэлектростанцию

В Польше окружная прокуратура в Ольштыне начала расследование дела о хакерской атаке на тепловую электростанцию в Руциане-Ниде.

Об этом сообщает RMF FM, информирует "Европейская правда".

Как выяснили журналисты радиостанции, хакерская атака произошла в ночь на 10 января.

Объектом атаки в Руциан-Ниди стала местная тепловая электростанция. Она производит энергию, необходимую для отопления домов и горячей воды для примерно 740 квартир.

Известно, что были изменены настройки котла мощностью тысячи киловатт. Однако персонал тепловой электростанции быстро отреагировал и восстановил все параметры.

Атака не повлияла на поставки отопления и горячей воды жителям этого населенного пункта.

Портал CyberDefence24.pl установил в беседе с Предприятием тепловой энергетики (ПТЕ) в Руциан-Ниди, что не произошло изменения давления и температуры в системе. Кроме того, второй котел (мощностью восемьсот киловатт) все время работал нормально.

По мнению CyberDefence24.pl, за атаку отвечает "группа, связанная с Россией".

Прокуратура начала расследование по факту незаконного доступа к информации, не предназначенной для общего доступа. Делом также занимается Центральное бюро по борьбе с киберпреступностью, которое собирало на месте материалы по этому делу.

Прокуроры говорят, что пока нельзя утверждать, что за атаку отвечают российские хакеры, но и исключать этого нельзя.

Напомним, министр энергетики Польши Милош Мотика сообщил, что в последние дни 2025 года произошли неудачные кибератаки на ряд объектов, производящих электроэнергию. В ноябре он заявлял, что Польша подвергается наибольшему количеству кибератак в ЕС.

Вице-премьер Польши, министр цифровизации Кшиштоф Гавковский сообщал, что в декабре страна была "очень близка" к отключению электроэнергии из-за российской атаки.