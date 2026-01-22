В Давосе создали Совет мира Трампа без участия главных союзников США из Европы

В швейцарском Давосе создали Совет мира, который инициировал американский президент Дональд Трамп.

Это произошло во время Всемирного экономического форума, пишет "Европейская правда".

Перед подписанием документов о создании Совета мира Трамп выразил уверенность, что "практически каждая страна хочет быть частью этого процесса".

На церемонии подписания присутствовали представители менее 20 стран. Впрочем, ни одного из традиционных западноевропейских союзников США среди них не было.

Страны, представленные на сцене в Давосе, были преимущественно из Ближнего Востока и Южной Америки, среди участников были лидеры Саудовской Аравии, Катара, Объединенных Арабских Эмиратов, Аргентины и Парагвая.

Из Европейского Союза в церемонии приняли участие премьер-министры Венгрии и Болгарии. Кроме того, также были представители четырех европейских стран из-за пределов ЕС – Армении, Азербайджана, Турции и Косово.

"Мне действительно нравится эта группа. Мне нравятся все ее члены. Вы можете в это поверить? Обычно у меня есть два-три члена, которые мне не нравятся. Здесь я таких не вижу", – сказал он.

Совет мира, по первоначальному замыслу Трампа, должен был сосредоточиться на закреплении мира в Газе и ее восстановлении. Но, по словам президента США, совет может взять на себя более широкую роль для урегулирования глобальных конфликтов.

Согласно проекту устава, с которым ознакомилось агентство Reuters, Трамп будет возглавлять Совет пожизненно, даже если он больше не будет президентом США.

Среди приглашенных в Совет также есть и Украина. Информированный собеседник "Украинской правды" подтвердил, что такое предложение поступало, но пока Киев его изучает и еще не дал ответ.

Напомним, 20 января самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко первым подписал документ о присоединении страны к Совету мира по приглашению американского лидера Дональда Трампа.

Глава Кремля Владимир Путин заявил, что готов внести вклад в Совет мира за счет замороженных в Соединенных Штатах российских активов.