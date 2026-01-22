Чешская компания готова предложить Украине другие самолеты вместо L-159

Чешская компания Aero не может производить новые самолеты L-159, в которых заинтересована Украина, поскольку невозможно получить некоторые детали, но может предложить альтернативу.

Об этом в четверг сообщил президент Aero Виктор Сотона, передает "Европейская правда" со ссылкой на Ceske Noviny.

Компания хочет предложить Украине самолеты L-39 Skyfox, которые универсальны, имеют более дешевую эксплуатацию и могут использоваться для уничтожения дронов.

Президент Петр Павел, который на прошлой неделе посетил Украину, заявил журналистам в понедельник, что возможная продажа четырех самолетов L-159 Украине не подорвет оборонные возможности Чехии. Министр обороны Яромир Зуна заявил в среду, что их продажа не будет выгодной с чешской точки зрения.

По словам Сотоны, Украина уже давно располагала информацией о самолетах Skyfox, но в конце прошлого года в Дубае производитель представил самолет в версии легкого штурмовика . До этого он демонстрировал только учебные версии. "Мы считаем, что это очень эффективный охотник на дроны", – сказал Сотона.

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш на днях заявил, что дебаты о продаже Украине самолетов L-159 не имеют смысла, ведь они нужны чешской армии.