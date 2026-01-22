В Латвии путем лотереи выбрали 400 призывников на срочную службу

Министерство обороны Латвии выбрало путем лотереи 400 призывников на срочную службу.

Об этом сообщает LSM, пишет "Европейская правда".

400 молодых граждан Латвии, которые не имеют препятствий для прохождения военной службы и были включены в отбор, получат повестки на прохождение обязательной срочной службы.

Отбор проводился из 8000 кандидатов. После лотереи выбранные кандидаты сначала проходят военно-врачебную комиссию для подтверждения годности, после чего будут распределены по подразделениям для 11-месячной службы, которая начнется в июле.

По ориентировочным оценкам, из всех 400 кандидатов около половины "отсеются" по медицинским показателям или другим обстоятельствам, позволяющим отказаться от службы.

Это третий в Латвии призыв по принципу лотереи со времени восстановления обязательной срочной службы.

Перед этим добровольные заявки на прохождение срочной службы подали 1503 человека, из которых 46 – девушки, что стало вдвое большим показателем, чем в предыдущем году. Однако часть добровольцев не прошли ВВК, поэтому еще 400 человек – которых не хватало для необходимого количества призывников – выбирали по принципу лотереи.

Со следующего года в лотерею будут включать и юношей, проживающих за пределами Латвии. Для женщин срочная служба остается добровольной.

Латвия возобновила срочную службу для 18-27-летних граждан в 2023 году – первый год на добровольной основе, с 2024 – как обязательную с отбором путем лотереи (в случае, если одних только добровольцев меньше, чем плановые показатели).

Кандидатов-добровольцев поощряют вдвое большим денежным обеспечением – 600 евро в месяц против 300 для тех, кто получил повестку после лотереи.

В Эстонии решили доплачивать бонусы срочникам за хорошую физическую форму.

В Финляндии повысили предельный возраст резервистов до 65 лет.