Укр Рус Eng

У Німеччині затримали ще одного підозрюваного у справі про плани держперевороту

Новини — Четвер, 22 січня 2026, 14:44 — Ірина Кутєлєва

У Німеччині поліція затримала 41-річного чоловіка за підозрою у причетності до мережі "рейхсбюргерів", яку підозрюють у підготовці держперевороту в країні.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.

41-річний підозрюваний був заарештований у Фрайбурзі, а спеціальні підрозділи поліції провели обшуки в 11 об'єктах нерухомості по всій Саксонії.

Було вилучено цифрові носії інформації, а також ножі та радіообладнання.

Вісім підозрюваних віком від 38 до 63 років звинувачуються в членстві або підтримці терористичної організації в період з серпня по грудень 2022 року.

Прокуратура заявила, що вони мали намір стати частиною так званих компаній з охорони національної безпеки після запланованого повалення уряду Німеччини.

Розслідування та аналіз вилучених доказів тривають.

Група "рейхсбюргерів" стала відомою у Німеччині після загальнонаціональної антитерористичної операції в грудні 2022 року.

Прокурори стверджують, що мережа планувала насильницький переворот і готова була до того, що можуть загинути люди.

Німецький аристократ і інвестор у нерухомість Генріх XIII, принц Ройс, який був призначений главою "нової держави", та інші провідні фігури були заарештовані на той час.

Судові процеси, пов'язані з цією справою, тривають у Франкфурті-на-Майні, Мюнхені та Штутгарті.

У січні 2025 року Міністерство внутрішніх справ Німеччини видало ордери на арешт 189 підозрюваних, яких вважають членами ультраправих угруповань, що не визнають сучасну німецьку державу.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Німеччина
Реклама: