У Німеччині затримали ще одного підозрюваного у справі про плани держперевороту

У Німеччині поліція затримала 41-річного чоловіка за підозрою у причетності до мережі "рейхсбюргерів", яку підозрюють у підготовці держперевороту в країні.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.

41-річний підозрюваний був заарештований у Фрайбурзі, а спеціальні підрозділи поліції провели обшуки в 11 об'єктах нерухомості по всій Саксонії.

Було вилучено цифрові носії інформації, а також ножі та радіообладнання.

Вісім підозрюваних віком від 38 до 63 років звинувачуються в членстві або підтримці терористичної організації в період з серпня по грудень 2022 року.

Прокуратура заявила, що вони мали намір стати частиною так званих компаній з охорони національної безпеки після запланованого повалення уряду Німеччини.

Розслідування та аналіз вилучених доказів тривають.

Група "рейхсбюргерів" стала відомою у Німеччині після загальнонаціональної антитерористичної операції в грудні 2022 року.

Прокурори стверджують, що мережа планувала насильницький переворот і готова була до того, що можуть загинути люди.

Німецький аристократ і інвестор у нерухомість Генріх XIII, принц Ройс, який був призначений главою "нової держави", та інші провідні фігури були заарештовані на той час.

Судові процеси, пов'язані з цією справою, тривають у Франкфурті-на-Майні, Мюнхені та Штутгарті.

У січні 2025 року Міністерство внутрішніх справ Німеччини видало ордери на арешт 189 підозрюваних, яких вважають членами ультраправих угруповань, що не визнають сучасну німецьку державу.