В Германии задержали еще одного подозреваемого по делу о планах госпереворота

В Германии полиция задержала 41-летнего мужчину по подозрению в причастности к сети "рейхсбюргеров", которую подозревают в подготовке госпереворота в стране.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

41-летний подозреваемый был арестован во Фрайбурге, а специальные подразделения полиции провели обыски в 11 объектах недвижимости по всей Саксонии.

Были изъяты цифровые носители информации, а также ножи и радиооборудование.

Восемь подозреваемых в возрасте от 38 до 63 лет обвиняются в членстве или поддержке террористической организации в период с августа по декабрь 2022 года.

Прокуратура заявила, что они намеревались стать частью так называемых компаний по охране национальной безопасности после запланированного свержения правительства Германии.

Расследование и анализ изъятых доказательств продолжаются.

Группа "рейхсбюргеров" стала известна в Германии после общенациональной антитеррористической операции в декабре 2022 года.

Прокуроры утверждают, что сеть планировала насильственный переворот и была готова к тому, что могут погибнуть люди.

Немецкий аристократ и инвестор в недвижимость Генрих XIII, принц Ройс, который был назначен главой "нового государства", и другие ведущие фигуры были арестованы на тот момент.

Судебные процессы, связанные с этим делом, продолжаются во Франкфурте-на-Майне, Мюнхене и Штутгарте.

В январе 2025 года Министерство внутренних дел Германии выдало ордера на арест 189 подозреваемых, которых считают членами ультраправых группировок, не признающих современное немецкое государство.