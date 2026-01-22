В НАТО кажуть про занепокоєння співпрацею Росії та Китаю в Арктиці

Посилення співпраці між Китаєм і Росією в Арктиці є джерелом занепокоєння для НАТО.

Про це заявив верховний головнокомандувач Об’єднаних збройних сил НАТО в Європі генералу Алекс Гринкевич, якого цитує Reuters, повідомляє "Європейська правда".

У цьому контексті Гринкевич вказав на збільшення кількості спільних російсько-китайських морських патрулів, а також на патрулювання бомбардувальниками дальньої дії.

"Ми постійно намагаємося зміцнити наші позиції і шукаємо способи, як країни можуть зміцнити наші позиції в Арктиці", – зазначив він.

Нагадаємо, у середу, 21 січня, на виступі у Давосі президент США Дональд Трамп пообіцяв не використовувати військову силу для захоплення Гренландії, однак повторив своє бажання контролювати острів.

Він також оголосив, що сформував основу для майбутньої угоди щодо Гренландії під час зустрічі з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте.

Своєю чергою канцлер Німеччини Фрідріх Мерц сказав, що НАТО має докласти більше зусиль для забезпечення безпеки, зокрема Арктики.