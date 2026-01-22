В НАТО говорят о беспокойстве сотрудничеством России и Китая в Арктике

Усиление сотрудничества между Китаем и Россией в Арктике является источником беспокойства для НАТО.

Об этом заявил верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Алекс Гринкевич, которого цитирует Reuters, сообщает "Европейская правда".

В этом контексте Гринкевич указал на увеличение количества совместных российско-китайских морских патрулей и на патрулирование бомбардировщиками дальнего действия.

"Мы постоянно пытаемся укрепить наши позиции и ищем способы, как страны могут укрепить наши позиции в Арктике", – отметил он.

Напомним, в среду, 21 января, на выступлении в Давосе президент США Дональд Трамп пообещал не использовать военную силу для захвата Гренландии, однако повторил свое желание контролировать остров.

Он также объявил, что сформировал основу для будущего соглашения по Гренландии во время встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.

В свою очередь канцлер Германии Фридрих Мерц сказал, что НАТО должно приложить больше усилий для обеспечения безопасности, в частности Арктики.