Встреча Зеленского и Трампа в Давосе закончилась

Встреча президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского в Давосе завершилась.

Эту информацию журналистам подтвердил пресс-секретарь украинского президента Сергей Никифоров, сообщает "Европейская правда".

Встреча Зеленского и Трампа на полях Всемирного экономического форума в Давосе завершилась, она длилась около 50 минут – если ориентироваться на сообщения о ее начале и завершении.

В конце лидеры "немного пообщались тет-а-тет".

Советник президента Украины Дмитрий Литвин назвал встречу "хорошей".

По информации "ЕвроПравды", совместное общение президентов с прессой не предусмотрено

Далее этого ожидается основное выступление Зеленского в рамках ВЭФ.

Портал Axios ранее сообщил, что Зеленский планирует встретиться с президентом США Дональдом Трампом в Швейцарии в то время, как посланники Белого дома Стив Уиткофф и Джаред Кушнер отправятся в Москву на встречу с правителем России Владимиром Путиным.

Обе встречи будут посвящены обсуждению "мирного плана" США по завершению войны в Украине.