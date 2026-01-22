Встреча Зеленского и Трампа в Давосе закончилась
Встреча президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского в Давосе завершилась.
Эту информацию журналистам подтвердил пресс-секретарь украинского президента Сергей Никифоров, сообщает "Европейская правда".
Встреча Зеленского и Трампа на полях Всемирного экономического форума в Давосе завершилась, она длилась около 50 минут – если ориентироваться на сообщения о ее начале и завершении.
В конце лидеры "немного пообщались тет-а-тет".
Советник президента Украины Дмитрий Литвин назвал встречу "хорошей".
По информации "ЕвроПравды", совместное общение президентов с прессой не предусмотрено
Далее этого ожидается основное выступление Зеленского в рамках ВЭФ.
Портал Axios ранее сообщил, что Зеленский планирует встретиться с президентом США Дональдом Трампом в Швейцарии в то время, как посланники Белого дома Стив Уиткофф и Джаред Кушнер отправятся в Москву на встречу с правителем России Владимиром Путиным.
Обе встречи будут посвящены обсуждению "мирного плана" США по завершению войны в Украине.