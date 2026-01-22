Ексглава Євроради: трансатлантичне партнерство, яким ми його знали, померло

Попередній голова Європейської ради Шарль Мішель вважає, що партнерство Європи і США у звичному вигляді "померло" після останніх кроків президента США Дональда Трампа.

Про це він сказав у коментарі CNN, пише "Європейська правда".

Мішель зазначив, що трансатлантичне партнерство "у тому вигляді, як ми його знали десятиліттями – мертве", і Європа опинилася у періоді політичної конфронтації зі США.

"Зараз стоїть питання – чи ми хочемо бути приниженим васалом, чи хочемо бути спроможними визначати своє майбутнє", – сказав колишній президент Євроради.

Він висловив думку, що спроби європейських лідерів "задобрити" Трампа виявились помилкою. "Ми обрали "дипломатію лестощів" і вирішили умиротворювати Білий дім. А які результати? Єдиний результат – що у нього (Трампа) лише зростають амбіції і градус риторики… Це не працює", – наголосив він.

"Потрібно бути жорсткими й прямолінійними. І ми маємо доносити Білому дому чіткий сигнал: вже годі, ми готові застосувати інструменти, які маємо. У нас таких інструментів багато, і вже час, щоб нас поважали", – додав Шарль Мішель.

Нагадаємо, Шарль Мішель є бельгійським політиком. Він очолював Європейську раду з 2019 по 2024 рік.

Колишній генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен також заявив, що час лестощів Трампу закінчився.

Схожі меседжі лунають і від низки чинних європейських лідерів.

