Экс-глава Евросовета: трансатлантическое партнерство, каким мы его знали, умерло

Предыдущий председатель Европейского совета Шарль Мишель считает, что партнерство Европы и США в привычном виде "умерло" после последних шагов президента США Дональда Трампа.

Об этом он сказал в комментарии CNN, пишет "Европейская правда".

Мишель отметил, что трансатлантическое партнерство "в том виде, как мы его знали десятилетиями – мертвое", и Европа оказалась в периоде политической конфронтации с США.

"Сейчас стоит вопрос – хотим ли мы быть униженным вассалом, или хотим быть способными определять свое будущее", – сказал бывший президент Евросовета.

Он выразил мнение, что попытки европейских лидеров "задобрить" Трампа оказались ошибкой. "Мы выбрали "дипломатию лести" и решили умиротворять Белый дом. А какие результаты? Единственный результат – что у него (Трампа) только растут амбиции и градус риторики... Это не работает", – подчеркнул он.

"Нужно быть жесткими и прямолинейными. И мы должны доносить Белому дому четкий сигнал: довольно, мы готовы применить инструменты, которые имеем. У нас таких инструментов много, и настало время, чтобы нас уважали", – добавил Шарль Мишель.

Напомним, Шарль Мишель является бельгийским политиком. Он возглавлял Европейский совет с 2019 по 2024 год.

Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен также заявил, что время лести Трампу закончилось.

Похожие месседжи звучат и от ряда действующих европейских лидеров.

