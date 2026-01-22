Президент Украины Владимир Зеленский на Всемирном экономическом форуме в Давосе упрекнул европейцев за отношение к вопросам безопасности, в частности по Гренландии.

Об этом пишет "Европейская правда".

Президент Украины прибегнул к критике Европы за то, что она полагается на защиту от НАТО под эгидой Соединенных Штатов, несмотря на то, что Альянс не применял свою военную мощь на практике.

"Сегодня Европа полагается только на веру в то, что в случае опасности НАТО примет меры, но никто на самом деле не видел, как этот союз действует. Если Путин решит захватить Литву или нанести удар по Польше, кто отреагирует?" – обратился президент.

Зеленский также вспомнил о недавней европейской военной миссии в Гренландии. Он заявил, что 40 солдат, которые должны защищать стратегически важную территорию, это сигнал для России и Китая.

"Европа должна знать, как защищать себя, и если вы отправляете 40 солдат в Гренландию, для чего это? Какой это посыл? Какой сигнал это посылает Путину, Китаю? И что еще важнее, какой сигнал это посылает Дании?" – сказал Зеленский.

Президент предположил, что Украина могла бы помочь Европе с ликвидацией российских военных кораблей вблизи Гренландии.

"Мы знаем, что делать, если российские военные корабли свободно плавают вокруг Гренландии. Украина может помочь, у нас есть опыт и оружие, чтобы гарантировать, что ни один из этих кораблей не останется. Они могут утонуть возле Гренландии, так же, как и возле Крыма. Без проблем, у нас есть средства и люди", – заявил Зеленский, отметив, что Украину об этом не просили.

В этой речи президент Украины также призвал европейцев останавливать российские танкеры теневого флота, как это делали США.

Кроме того, президент Украины упрекнул за слишком медленные шаги для привлечения к ответственности правителя РФ Владимира Путина.