Зеленский: каждый Виктор, торгующий интересами Европы, заслуживает затылочник

Новости — Четверг, 22 января 2026, 17:14 — Ольга Ковальчук

Президент Украины Владимир Зеленский в Давосе раскритиковал европейских лидеров, которые действуют в интересах России, намекнув на премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

Об этом он сказал в своей речи на Всемирном экономическом форуме, сообщает "Европейская правда".

Владимир Зеленский отметил, что Европа будет восприниматься глобальным игроком только тогда, когда ее действия будут пугать ее противников, в том числе и тех, кто является частью Европейского Союза.

В этом контексте президент назвал имя "Виктор", заявив, что он и его единомышленники "заслуживают затылочник".

"Мы все видим, что силы, которые пытаются уничтожить Европу, не исчезают ни с одним днем, они могут действовать свободно, даже внутри Европы. Каждый Виктор, который живет на европейские деньги, пытаясь продать европейские интересы, заслуживает затылочник. И если он чувствует себя комфортно в Москве, это не значит, что мы должны позволить европейским столицам превратиться в "маленькие Москвы", – сказал украинский президент, намекая на венгерского премьер-министра Виктора Орбана.

Также Зеленский призвал европейцев сформировать объединенную европейскую армию.

Кроме того, президент Украины упрекнул за слишком медленные шаги для наказания России за агрессию.

