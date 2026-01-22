Лідери ЄС в Брюсселі обговорять Гренландію, Раду миру Трампа та мирний план для України

Під час позачергового засідання Європейської ради увечері у четвер, 22 січня, будуть обговорені питання трансатлантичних відносин, домовленості з президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом щодо врегулювання ситуації навколо Гренландії, його запрошення ЄС до Ради миру, а також план мирного врегулювання для України.

Про це кореспондентці "Європейської правди" у Брюсселі на умовах анонімності повідомив високопосадовець ЄС, ознайомлений з планами щодо порядку денного саміту.

Саміт розпочнеться о 20:00 за київським часом і відбудеться у форматі робочої вечері.

"Президент Європейської ради скликав на сьогоднішній вечір лідерів Європейської ради на вечерю з метою обговорення трансатлантичних відносин. Ця тема є актуальною, попри позитивні новини минулої ночі", – заявив співрозмовник "ЄвроПравди".

Він наголосив, що Гренландія та торговельні погрози з боку США все одно будуть в центрі дискусії, проте "в більш позитивному контексті, ніж 24 години тому".

Після того, як загроза тарифів знята з порядку денного, "залишаються питання щодо Гренландії, які необхідно вирішити", констатував посадовець ЄС.

"Президент Кошта вчора поспілкувався з генеральним секретарем НАТО, який надав йому інформацію про те, про що було домовлено з президентом Трампом. Наскільки ми розуміємо, у розмові з президентом Трампом було погоджено підхід на двох напрямках", – розповів він.

Перший напрямок – стосунки між Сполученими Штатами, Данією та Гренландією у рамках оборонного договору, який існує між Данією та Сполученими Штатами.

Другий напрямок – посилення та активізація ролі НАТО в забезпеченні безпеки в Арктиці.

"Це ще потребує подальшого опрацювання. Для нас головним є те, що під час розмови президент Трамп заявив, що будь-яка військова загроза щодо Гренландії не розглядається". – підкреслив співрозмовник "ЄвроПравди".

Також лідери приділять детальну увагу запрошенню, яке надійшло європейським державам від Сполучених Штатів, доєднатися до Ради миру, яку створює президент Трамп, та можуть ухвалити рішення про спільну реакцію на нього.

"Серед інших питань, які потребують обговорення – дискусія щодо України в контексті мирного плану", – повідомив посадовець ЄС.

Він наголосив, що саме зараз для президента Європейської ради Антоніу Кошти було важливо "зібрати лідерів разом, щоб обговорити ситуацію і сформувати спільне розуміння нової – нестабільної – реальності, яка склалася".

Як повідомляла "Європейська правда", президент України Володимир Зеленський у Давосі анонсував тристоронні переговори Україна-США-Росія в Об’єднаних Арабських Еміратах, які мають відбутися 23-24 січня.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп назвав "дуже хорошою" зустріч з президентом України Володимиром Зеленським у Давосі в четвер.

Також Трамп сказав, що на зустрічі із Зеленським не говорили про потенційне членство України у створюваній ним Раді миру – куди поки не вступив жоден із традиційних західноєвропейських союзників США.