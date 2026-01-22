Лидеры ЕС в Брюсселе обсудят Гренландию, Совет мира Трампа и мирный план для Украины

Во время внеочередного заседания Европейского совета вечером в четверг, 22 января, будут обсуждены вопросы трансатлантических отношений, договоренности с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом по урегулированию ситуации вокруг Гренландии, его приглашение ЕС в Совет мира, а также план мирного урегулирования для Украины.

Об этом корреспонденту "Европейской правды" в Брюсселе на условиях анонимности сообщил высокопоставленный чиновник ЕС, ознакомленный с планами по повестке дня саммита.

Саммит начнется в 20:00 по киевскому времени и пройдет в формате рабочего ужина.

"Президент Европейского совета созвал на сегодняшний вечер лидеров Европейского совета на ужин с целью обсуждения трансатлантических отношений. Эта тема актуальна, несмотря на положительные новости прошлой ночью", – заявил собеседник "ЕвроПравды".

Он отметил, что Гренландия и торговые угрозы со стороны США все равно будут в центре дискуссии, однако "в более позитивном контексте, чем 24 часа назад".

После того как угроза тарифов снята с повестки дня, "остаются вопросы по Гренландии, которые необходимо решить", констатировал чиновник ЕС.

"Президент Кошта вчера пообщался с генеральным секретарем НАТО, который предоставил ему информацию о том, о чем было договорено с президентом Трампом. Насколько мы понимаем, в разговоре с президентом Трампом был согласован подход на двух направлениях", – рассказал он.

Первое направление – отношения между Соединенными Штатами, Данией и Гренландией в рамках оборонного договора, который существует между Данией и Соединенными Штатами.

Второе направление – усиление и активизация роли НАТО в обеспечении безопасности в Арктике.

"Это еще требует дальнейшей проработки. Для нас главным является то, что во время разговора президент Трамп заявил, что любая военная угроза в отношении Гренландии не рассматривается", – подчеркнул собеседник "ЕвроПравды".

Также лидеры уделят детальное внимание приглашению, которое поступило европейским государствам от Соединенных Штатов, присоединиться к Совету мира, который создает президент Трамп, и могут принять решение о совместной реакции на него.

"Среди других вопросов, требующих обсуждения – дискуссия по Украине в контексте мирного плана", – сообщил чиновник ЕС.

Он отметил, что именно сейчас для президента Европейского совета Антониу Кошты было важно "собрать лидеров вместе, чтобы обсудить ситуацию и сформировать общее понимание новой – нестабильной – реальности, которая сложилась".

Как сообщала "Европейская правда", президент Украины Владимир Зеленский в Давосе анонсировал трехсторонние переговоры Украина-США-Россия в Объединенных Арабских Эмиратах, которые должны состояться 23-24 января.

Напомним, президент США Дональд Трамп назвал "очень хорошей" встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским в Давосе в четверг.

Также Трамп сказал, что на встрече с Зеленским не говорили о потенциальном членстве Украины в создаваемом им Совете мира – куда пока не вступил ни один из традиционных западноевропейских союзников США.