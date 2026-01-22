Орбан відповів на "потиличник" від Зеленського: кожен отримає по заслузі

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан відповів на промову президента України Володимира Зеленського у Давосі, у якій той порадив дати угорському лідеру "потиличник", заявивши, що "життя всіх розсудить".

Про це, як пише "Європейська правда", Орбан написав у X.

Прем'єр Угорщини розпочав своє звернення з того, що він та український президент "не дійдуть згоди", адже він є "вільною" людиною, тоді як Зеленський перебуває у "безвихідній" ситуації.

"Ви ж перебуваєте в безвихідній ситуації та вже четвертий рік поспіль не можете або не хочете покласти край війні, незважаючи на те, що президент Сполучених Штатів надав для цього всю можливу допомогу", – написав Орбан.

Угорський прем’єр-міністр заявив, що не підтримує "військові зусилля" України. Але, попри "образи" від українського президента продовжить надавати гуманітарну та енергетичну підтримку.

"Український народ, звичайно, незважаючи на ваші ретельно підібрані образи, все ще може розраховувати на те, що ми продовжимо постачати вашій країні електроенергію та паливо, а також продовжимо підтримувати біженців, які прибувають з України", – написав він.

Свій текст він завершив словами "кожен отримає те, на що заслуговує".

Ці слова від лідера Угорщини прозвучали після того, як Володимир Зеленський на Всесвітньому економічному форумі у Давосі сказав, що "кожен Віктор, який намагається продати європейські інтереси, "заслуговує на потиличник".

Нагадаємо, у грудні президент України у своєму виступі на засіданні Європейської ради також розкритикував Орбана за плазування перед Путіним.