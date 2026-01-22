Орбан ответил на "затылочник" от Зеленского: каждый получит по заслугам

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ответил на речь президента Украины Владимира Зеленского в Давосе, в которой тот посоветовал дать венгерскому лидеру „затылочник", заявив, что "жизнь всех рассудит".

Об этом, как пишет "Европейская правда", Орбан написал в X.

Премьер Венгрии начал свое обращение с того, что он и украинский президент "не придут к согласию", ведь он является „свободным" человеком, тогда как Зеленский находится в "безвыходной" ситуации.

"Вы же находитесь в безвыходной ситуации и уже четвертый год подряд не можете или не хотите положить конец войне, несмотря на то, что президент Соединенных Штатов оказал для этого всю возможную помощь", – написал Орбан.

Венгерский премьер-министр заявил, что не поддерживает "военные усилия" Украины. Но, несмотря на "оскорбления" от украинского президента, продолжит оказывать гуманитарную и энергетическую поддержку.

"Украинский народ, конечно, несмотря на ваши тщательно подобранные оскорбления, все еще может рассчитывать на то, что мы продолжим поставлять вашей стране электроэнергию и топливо, а также продолжим поддерживать беженцев, прибывающих из Украины", – написал он.

Свой текст он завершил словами "каждый получит то, что заслуживает".

Эти слова от лидера Венгрии прозвучали после того, как Владимир Зеленский на Всемирном экономическом форуме в Давосе сказал, что "каждый Виктор, который пытается продать европейские интересы, "заслуживает "затылочник".

Напомним, в декабре президент Украины в своем выступлении на заседании Европейского совета также раскритиковал Орбана за пресмыкательство перед Путиным.