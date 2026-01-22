ЕС внес первые 10 млн евро на создание спецтрибунала по преступлениям агрессии РФ

Евросоюз внес первые 10 миллионов на функционирование Спецтрибунала по расследованию преступлений агрессии России против Украины, который создают под эгидой Совета Европы.

Как сообщает "Европейская правда", об этом вечером 22 января объявила главный дипломат ЕС Кая Каллас.

Каллас сообщила о первом финансовом вкладе ЕС в работу Спецтрибунала по расследованию преступлений агрессии РФ и подписании с Советом Европы соответствующего соглашения.

Today, the EU provided the first €10 million for a new Special Tribunal to prosecute Russian leaders for their role in Moscow’s war against Ukraine.



Russia’s leaders are responsible for this war, and they must be held accountable. There can be no impunity.



A pleasure to… pic.twitter.com/Sm8JpF9vdL – Kaja Kallas (@kajakallas) January 22, 2026

"Сегодня ЕС выделил первые 10 миллионов на новый спецтрибунал – для привлечения к ответственности руководства России за роль в войне Москвы против Украины. Российское руководство ответственно за эту войну – и должно быть привлечено к ответственности. Не может быть безнаказанности", – подчеркнула Каллас.

Перед этим президент Украины Владимир Зеленский в Давосе упрекнул за слишком медленные шаги для привлечения к ответственности правителя РФ Владимира Путина за войну против Украины.

Напомним, соглашение о создании спецтрибунала подписали в июне 2025 года.

