Укр Рус Eng

Сибига приветствовал задержание Францией подсанкционного танкера РФ в Средиземном море

Новости — Четверг, 22 января 2026, 19:39 — Мария Емец

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига приветствовал известия о задержании Францией подсанкционного российского танкера в Средиземном море.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он написал в комментарии к заявлению президента Макрона о задержании судна.

Сибига отметил, что действия Франции являются "именно тем проявлением силы и решимости, которые нужны, когда имеешь дело с агрессивным террористическим государством, которому безразличны законы".

"Это единственный язык, который они понимают. Приветствуем решительное лидерство Франции, демонстрирующее силу Европы и наши общие принципы", – заявил глава МИД Украины.

Днем 22 января президент Франции объявил, что французский флот перехватил подсанкционный танкер "теневого флота" РФ в Средиземном море.

Президент Украины Владимир Зеленский во время речи на Всемирном экономическом форуме в Давосе призывал Европу останавливать российские нефтяные танкеры.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Сибига
Реклама: