Сибига приветствовал задержание Францией подсанкционного танкера РФ в Средиземном море

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига приветствовал известия о задержании Францией подсанкционного российского танкера в Средиземном море.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он написал в комментарии к заявлению президента Макрона о задержании судна.

Сибига отметил, что действия Франции являются "именно тем проявлением силы и решимости, которые нужны, когда имеешь дело с агрессивным террористическим государством, которому безразличны законы".

This is exactly the strength and resolve that are needed when dealing with aggressive and lawless terrorist state, Russia. The only language they understand. We welcome France’s resolute leadership that demonstrates the strength of Europe and our shared principles. @jnbarrot https://t.co/ewuiSoCn3y – Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) January 22, 2026

"Это единственный язык, который они понимают. Приветствуем решительное лидерство Франции, демонстрирующее силу Европы и наши общие принципы", – заявил глава МИД Украины.

Днем 22 января президент Франции объявил, что французский флот перехватил подсанкционный танкер "теневого флота" РФ в Средиземном море.

Президент Украины Владимир Зеленский во время речи на Всемирном экономическом форуме в Давосе призывал Европу останавливать российские нефтяные танкеры.