Посольство Франції відреагувало на загибель на роботі члена правління "Укренерго"

Новини — Четвер, 22 січня 2026, 20:30 — Марія Ємець

Посольство Франції в Україні відреагувало на загибель члена правління "Укренерго" Олексія Брехта внаслідок нещасного випадку на роботі.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву опублікував посол Гаель Вейсьє. 

Посол зазначив, що шокований звістками про загибель Брехта, якого колеги описують як унікального фахівця, що зіграв ключову роль у винахідливому ремонті уражених російськими ударами об’єктів енергосистеми. 

Він зазначив, що трагічна загибель Брехта на одній з підстанцій є свідченням невтомної хороброї роботи українських енергетиків. 

Член правління та колишній тимчасовий виконувач обов’язків голови правління НЕК "Укренерго" Олексій Брехт загинув внаслідок ураження струмом на одній з підстанцій 21 січня.

За словами колег і знайомих, він був винятковим фахівцем і зіграв ключову роль у збереженні стійкості української енергосистеми в умовах постійних ударів РФ – у тому числі особисто брав участь у ремонтах пошкоджених об’єктів. 

На тлі тяжких наслідків останніх ударів Україна активно обговорює з партнерами додаткову "енергетичну" допомогу, деякі країни вже оголосили нові внески. 

Президент України Володимир Зеленський у виступі на Всесвітньому економічному форумі у Давосі наголосив, що "дешевше" заважати Росії виробляти ракети, ніж рятувати енергосистему України після їхнього влучання. 

