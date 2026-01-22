Посольство Франции отреагировало на гибель на работе члена правления "Укрэнерго"

Посольство Франции в Украине отреагировало на гибель члена правления "Укрэнерго" Алексея Брехта в результате несчастного случая на работе.

Как сообщает "Европейская правда", заявление опубликовал посол Гаэль Вейсье.

Посол отметил, что шокирован известиями о гибели Брехта, которого коллеги описывают как уникального специалиста, сыгравшего ключевую роль в изобретательном ремонте поврежденных российскими ударами объектов энергосистемы.

Глибоко вражений загибеллю О. Брехта, в. о. голови «Укренерго», ключової фігури у забезпеченні енергетичної стійкості країни. Його трагічна смерть під час інспекції підстанції, яка постраждала від 🇷🇺 удару, є свідченням безмежної мужності 🇺🇦 енергетиків.@MinEnergy_ua https://t.co/QIsOqQeXM4 – La France en Ukraine 🇨🇵🇪🇺 (@FranceenUkraine) January 22, 2026

Он отметил, что трагическая гибель Брехта на одной из подстанций является свидетельством неутомимой храброй работы украинских энергетиков.

Член правления и бывший временно исполняющий обязанности председателя правления НЭК "Укрэнерго" Алексей Брехт погиб в результате поражения током на одной из подстанций 21 января.

По словам коллег и знакомых, он был исключительным специалистом и сыграл ключевую роль в устойчивости украинской энергосистемы в условиях постоянных ударов РФ – в том числе лично участвовал в ремонтах поврежденных объектов.

На фоне тяжелых последствий последних ударов Украина активно обсуждает с партнерами дополнительную "энергетическую" помощь, некоторые страны уже объявили новые взносы.

Президент Украины Владимир Зеленский в выступлении на Всемирном экономическом форуме в Давосе подчеркнул, что "дешевле" мешать России производить ракеты, чем спасать энергосистему Украины после их попадания.