Макрон: хочемо, щоб Європу поважали

Президент Франції Емманюель Макрон після напруженості зі США щодо Гренландії та тарифних погроз заявив, що хоче, щоб Європу поважали, інакше ЄС вдаватиметься до рішучих дій.

Про це, як пише "Європейська правда", він сказав перед початком позачергового засідання Європейської ради, передає BMFTV.

Макрон привітав відмову президента США Дональда Трампа від запровадження мит проти кількох європейських держав через підтримку Гренландії. Президент Франції заявив, що цьому посприяла скоординована реакція Європи.

"Ми зустрічаємося сьогодні в цій неформальній Європейській Раді, щоб продемонструвати європейську єдність на підтримку Данії, її територіальної цілісності, її суверенітету, а також визнати, що коли Європа єдина, сильна та швидко реагує, все повертається до порядку та спокою. Навіть попри те, що ми залишаємося пильними", – сказав президент Франції журналістам.

Водночас Макрон нагадав, що європейці готові до чітких дій, коли йдеться про повагу. Він згадав про "Інструмент боротьби з примусом", який ЄС розглядав як потенційну відповідь на американські мита.

"Простіше кажучи, ми хочемо, щоб Францію поважали, щоб Європу поважали. Щоразу, коли їх не поважатимуть, ми будемо висловлюватися та діяти чітко", – додав він.

Нагадаємо, 21 січня президент США Дональд Трамп повідомив, що сформував основу для майбутньої угоди щодо Гренландії, завдяки якій він не планує вводити мита проти європейських країн.

Під час позачергового засідання Європейської ради увечері у четвер, 22 січня, лідери країн ЄС обговорять домовленості з президентом Сполучених Штатів щодо врегулювання ситуації навколо Гренландії, його запрошення ЄС до Ради миру, а також план мирного врегулювання для України.