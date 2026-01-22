Макрон: хотим, чтобы Европу уважали

Президент Франции Эмманюэль Макрон после напряженности с США по поводу Гренландии и тарифных угроз заявил, что хочет, чтобы Европу уважали, иначе ЕС прибегнет к решительным действиям.

Об этом, как пишет "Европейская правда", он сказал перед началом внеочередного заседания Европейского совета, передает BMFTV.

Макрон приветствовал отказ президента США Дональда Трампа от введения пошлин против нескольких европейских государств из-за поддержки Гренландии. Президент Франции заявил, что этому способствовала скоординированная реакция Европы.

"Мы встречаемся сегодня в этом неформальном Европейском Совете, чтобы продемонстрировать европейское единство в поддержку Дании, ее территориальной целостности, ее суверенитета, а также признать, что когда Европа единна, сильна и быстро реагирует, все возвращается к порядку и спокойствию. Даже несмотря на то, что мы остаемся бдительными", – сказал президент Франции журналистам.

В то же время Макрон напомнил, что европейцы готовы к четким действиям, когда речь идет об уважении. Он упомянул об "Инструменте борьбы с принуждением", который ЕС рассматривал как потенциальный ответ на американские пошлины.

"Проще говоря, мы хотим, чтобы Францию уважали, чтобы Европу уважали. Каждый раз, когда их не будут уважать, мы будем высказываться и действовать четко", – добавил он.

Напомним, 21 января президент США Дональд Трамп сообщил, что сформировал основу для будущего соглашения по Гренландии, благодаря которому он не планирует вводить пошлины против европейских стран.

Во время внеочередного заседания Европейского совета вечером в четверг, 22 января, лидеры стран ЕС обсудят договоренности с президентом Соединенных Штатов по урегулированию ситуации вокруг Гренландии, его приглашение ЕС в Совет мира, а также план мирного урегулирования для Украины.