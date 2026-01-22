Франція готується до масштабних військових навчань

Збройні сили Франції готуються до проведення масштабних військових навчань "Orion 26", які триватимуть три місяці і передбачають участь солдатів з 24 країн.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє BFMTV.

Військові навчання розпочнуться 8 лютого на атлантичному узбережжі Франції й триватимуть до 30 квітня.

У них візьмуть участь 12 500 французьких військовослужбовців, 25 кораблів, включаючи авіаносець "Шарль де Голль", 140 літаків і гелікоптерів, а також 1200 безпілотників усіх типів.

Очікується участь військовослужбовців з 24 інших країн, переважно європейських, а також США, Канади та Об'єднаних Арабських Еміратів.

Попередні навчання такого масштабу Франція провела у 2023 році. Цьогорічні операції вирізняються "особливо високим рівнем реалізму, який дозволяє відтворити всі фази сучасного конфлікту, від гібридного конфлікту до високоінтенсивної взаємодії".

Вишкіл розпочнуть з десантних та повітряно-десантних операцій. За сценарієм, військові надають підтримку вигаданій державі-партнеру, Арланді, яка протистоїть своєму експансіоністському сусіду Меркурію на сході.

З 7 по 30 квітня навчання перемістяться до таборів у Шампані (східна Франція). Там військові відпрацьовуватимуть "здатність європейських армій повністю інтегруватися" в структури НАТО.

Протягом навчань Франція залучить 12 міністерств, щоб перевірити реагування та координацію цивільних та військових об'єктів на гібридні дії противника, як це могло б статися у разі конфронтації з Росією на східному фланзі НАТО.

Французькі збройні сили також планують випробувати інновації в галузі безпілотників, глушіння супутників та радіоелектронної боротьби.

Нагадаємо, цього місяця НАТО розпочинає масштабні навчання Steadfast Dart 26, найближчі тижні їх прийматиме Німеччина.

Нагадаємо, 16 жовтня Європейська комісія представила дорожню карту оборонної готовності ЄС до 2030 року.

У ЄС 19 листопада презентували проєкт "військового Шенгену" для швидкого переміщення військ по території Європи.