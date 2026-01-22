Франция готовится к масштабным военным учениям

Вооруженные силы Франции готовятся к проведению масштабных военных учений "Orion 26", которые продлятся три месяца и предусматривают участие солдат из 24 стран.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает BFMTV.

Военные учения начнутся 8 февраля на атлантическом побережье Франции и продлятся до 30 апреля.

В них примут участие 12 500 французских военнослужащих, 25 кораблей, включая авианосец "Шарль де Голль", 140 самолетов и вертолетов, а также 1200 беспилотников всех типов.

Ожидается участие военнослужащих из 24 других стран, преимущественно европейских, а также США, Канады и Объединенных Арабских Эмиратов.

Предыдущие учения такого масштаба Франция провела в 2023 году. Нынешние операции отличаются "особенно высоким уровнем реализма, который позволяет воспроизвести все фазы современного конфликта, от гибридного конфликта до высокоинтенсивного взаимодействия".

Обучение начнут с десантных и воздушно-десантных операций. По сценарию, военные оказывают поддержку вымышленному государству-партнеру, Арланде, которое противостоит своему экспансионистскому соседу Меркурию на востоке.

С 7 по 30 апреля учения переместятся в лагеря в Шампани (восточная Франция). Там военные будут отрабатывать "способность европейских армий полностью интегрироваться" в структуры НАТО.

В ходе учений Франция привлечет 12 министерств, чтобы проверить реагирование и координацию гражданских и военных объектов на гибридные действия противника, как это могло бы произойти в случае конфронтации с Россией на восточном фланге НАТО.

Французские вооруженные силы также планируют испытать инновации в области беспилотников, глушения спутников и радиоэлектронной борьбы.

Напомним, в этом месяце НАТО начинает масштабные учения Steadfast Dart 26, в ближайшие недели их будет принимать Германия.

Напомним, 16 октября Европейская комиссия представила дорожную карту оборонной готовности ЕС до 2030 года.

В ЕС 19 ноября презентовали проект "военного Шенгена" для быстрого перемещения войск по территории Европы.