Фон дер Ляйен озвучила детали "плана процветания" Украины от ЕС и США

Европейский Союз и США близки к соглашению по "плану процветания" для Украины, который основывается на пяти столпах: продуктивность, интеграция Украины в рынок ЕС, инвестиции, доноры и реформы.



Об этом, как сообщает корреспондент "Европейской правды" из Брюсселя, заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен по завершении внеочередного саммита ЕС в ночь с 22 на 23 января.



Президент Еврокомиссии раскрыла суть "плана процветания" для Украины, над которым работают США и ЕС.



"Что касается "плана процветания" (prosperity package)... мы близки к соглашению с Соединенными Штатами и Украиной относительно единой унифицированной рамочной программы процветания (prosperity framework)", – заявила фон дер Ляйен.



Она уточнила, что речь идет о "едином документе, который представляет коллективное видение украинцев, американцев и Европы относительно послевоенного будущего Украины", который основывается на данных Всемирного банка и строится на базе пяти "столпов".



Первый – повышение продуктивности через благоприятные для бизнеса реформы и усиление рыночной конкуренции.

Второй столп – ускорение интеграции Украины в единый рынок ЕС через реформы в ключевых экономических секторах.

"Третий столп – это значительное наращивание инвестиций, и здесь Рамочная программа инвестиций в Украину (Ukraine investment framework), которая является частью нашего Инструмента для Украины (Ukraine facility), уже действует, так что мы можем использовать структуры, которые мы уже создали с начала войны", – сообщила президент Еврокомиссии.

Четвертый столп касается усиления координации доноров, "поскольку нам нужны не только государственные средства, но и частные инвестиции".

"Пятый столп – это фундаментальные реформы... Это означает усиление верховенства права, активизацию усилий в сфере борьбы с коррупцией и модернизацию государственного управления, поскольку именно так мы сможем построить доверие, а доверие наших партнеров и доверие инвесторов является первоочередным", – подытожила фон дер Ляйен.



Как сообщала "Европейская правда", Россия до сих пор не приняла 20-пунктный план, что является одной из причин, почему Белый дом не хотел подписывать "план процветания" для Украины во время Всемирного экономического форума в Давосе на этой неделе.



Выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе, президент Украины Владимир Зеленский анонсировал трехсторонние переговоры Украина-США-Россия в Объединенных Арабских Эмиратах, которые должны пройти 23-24 января.

Перед этим Зеленский имел встречу с американским коллегой Дональдом Трампом. В команде Зеленского назвали встречу "хорошей".