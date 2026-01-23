Трамп відкликав запрошення Канади до Ради миру, від якої відмовились більшість країн Заходу

Президент США Дональд Трамп відкликав запрошення Канади приєднатися до його новоствореної Ради миру в рамках останнього конфлікту між північноамериканськими сусідами.

Про це Трамп написав у Truth Social, передає "Європейська правда".

"Прошу вважати цей лист офіційним повідомленням про те, що Рада миру відкликає своє запрошення щодо приєднання Канади", – написав Трамп у дописі, адресованому канадському прем'єр-міністру Марку Карні.

Трамп не вказав причину, чому він вирішив відкликати пропозицію Канаді.

Однак останніми днями Оттава дала зрозуміти, що не сплачуватиме членський внесок у розмірі 1 млрд доларів, який, за словами Трампа, постійні члени повинні сплачувати для фінансування ради.

Трамп також відкликав запрошення Канади після того, як Карні, здається, роздратував американського президента своєю промовою.

Прем'єр-міністр закликав інші "середні держави" об'єднатися перед обличчям економічного тиску з боку "великих держав", хоча він не згадав президента США по імені.

Після цього Трамп у Давосі заявив, що Канада отримує багато "безкоштовних подарунків" від США і "повинна бути вдячна".

"Канада існує завдяки Сполученим Штатам, – сказав Трамп. – Пам'ятай про це, Марку, коли наступного разу будеш робити свої заяви".

У четвер Карні відповів Трампу, виступивши з черговою промовою на батьківщині.

Виступаючи в Квебеку, він сказав: "Канада існує не завдяки Сполученим Штатам. Канада процвітає, тому що ми – канадці".

Спочатку вважалося, що "Рада миру" Трампа має на меті допомогти закінчити дворічну війну між Ізраїлем і Хамасом у Газі та контролювати відновлення.

Однак у пропонованому статуті не згадується палестинська територія, і, судячи з усього, рада покликана замінити функції ООН. Трамп буде її довічним головою.

За даними Білого дому, до ради запрошено близько 60 країн, і близько 35 вже приєдналися до неї.

Серед тих, хто погодився приєднатися, є Аргентина, Білорусь, Марокко, В'єтнам, Пакистан, Казахстан, Узбекистан, Косово, Угорщина, Єгипет, Туреччина, Катар, Йорданія, Індонезія та Саудівська Аравія.

Але жоден з інших постійних членів Ради безпеки ООН – Китай, Франція, Росія та Велика Британія – поки що не зобов'язався брати участь.

Велика Британія висловила занепокоєння щодо включення до складу ради російського лідера Владіміра Путіна, чиї війська воюють в Україні після вторгнення в 2022 році. Франція заявила, що статут у його нинішньому вигляді є "несумісним" з її міжнародними зобов'язаннями, особливо з членством в ООН.