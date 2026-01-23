Трамп отозвал приглашение Канады в Совет мира, от которого отказались большинство стран Запада

Президент США Дональд Трамп отозвал приглашение Канады присоединиться к его новосозданному Совету мира в рамках последнего конфликта между североамериканскими соседями.

Об этом Трамп написал в Truth Social, передает "Европейская правда".

В своем сообщении Трамп не указал причину, по которой он решил отозвать предложение Канаде.

"Прошу считать это письмо официальным уведомлением о том, что Совет мира отзывает свое приглашение о присоединении Канады", – написал Трамп в сообщении, адресованном канадскому премьер-министру Марку Карни.

В последние дни Оттава дала понять, что не будет платить членский взнос в размере 1 млрд долларов, который, по словам Трампа, постоянные члены должны платить для финансирования совета.

Трамп также отозвал приглашение Канады после того, как Карни, похоже, раздражил американского президента своей речью в Давосе.

Премьер-министр призвал другие "средние государства" объединиться перед лицом экономического давления со стороны "больших держав", хотя он не упомянул президента США по имени.

После этого Трамп в Давосе заявил, что Канада получает много "бесплатных подарков" от США и "должна быть благодарна".

"Канада существует благодаря Соединенным Штатам, – сказал Трамп. – Помни об этом, Марк, когда в следующий раз будешь делать свои заявления".

В четверг Карни ответил Трампу, выступив с очередной речью на родине.

Выступая в Квебеке, он сказал: "Канада существует не благодаря Соединенным Штатам. Канада процветает, потому что мы – канадцы".

Изначально считалось, что Совет мира Трампа имеет целью помочь закончить двухлетнюю войну между Израилем и ХАМАС в Газе и контролировать восстановление.

Однако в предлагаемом уставе не упоминается палестинская территория, и, судя по всему, совет призван заменить функции ООН. Трамп будет его пожизненным председателем.

По данным Белого дома, в совет приглашено около 60 стран, и около 35 уже присоединились к нему.

Среди тех, кто согласился присоединиться, есть Аргентина, Беларусь, Марокко, Вьетнам, Пакистан, Казахстан, Узбекистан, Косово, Венгрия, Египет, Турция, Катар, Иордания, Индонезия и Саудовская Аравия.

Но ни один из других постоянных членов Совета безопасности ООН – Китай, Франция, Россия и Великобритания – пока не обязался участвовать.

Великобритания выразила обеспокоенность включением в состав совета российского лидера Владимира Путина. Франция заявила, что устав в его нынешнем виде "несовместим" с ее международными обязательствами, особенно с членством в ООН.