Орбан утверждает, что документ Еврокомиссии предусматривает членство Украины до 2027 года

Премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что на саммите ЕС лидерам представили конфиденциальный документ Еврокомиссии, который предусматривает членство Украины в Евросоюзе до 2027 года.

Об этом он сказал после саммита ЕС, передает "Европейская правда" со ссылкой на Telex.

Саммит был созван для обсуждения "развития трансатлантических отношений", что было главной темой обсуждения других лидеров, а также председателя Европейской комиссии на заключительной пресс-конференции. Однако Орбан больше всего обсуждал Украину.

По словам Орбана, существует документ, о котором он "не имеет права говорить", и в нем речь идет о 800 млрд евро для Украины, представлены планы о том, как генерировать эти деньги, и даже идет речь о еще 700 млрд евро.

"Мы думали, что это была исходная позиция, которая впоследствии будет смягчена", – сказал Орбан, добавив, что вместо этого предложение было принято "точно так, как оно поступило из Украины". Он предупредил, что план потребует масштабных заимствований, что оставит финансовое бремя на плечах будущих поколений европейцев.

Премьер-министр заявил, что Венгрия будет продолжать блокировать членство Украины в ЕС и любые бюджетные рамки ЕС, которые предусматривают выделение средств Киеву. Хотя он подчеркнул, что отдельные страны остаются вольны поддерживать Украину на добровольной основе, он утверждал, что принудительное коллективное финансирование ЕС "уничтожит Европейский Союз".

В ответ на другой вопрос он заявил, что согласно тому же "конфиденциальному документу" Украина должна присоединиться к ЕС до 2027 года.

В отдельном посте на Facebook Орбан также прокомментировал выступление президента Владимира Зеленского в Давосе.

"Он считает недостаточными помощь, оружие и решимость Европы в отношении Украины. Ответа Брюсселя не пришлось долго ждать: вчера вечером Урсула фон дер Ляйен представила дорожную карту развития Украины. В ней Брюссель учел все требования Украины. 800 миллиардов долларов для Украины, ускоренное вступление в ЕС до 2027 года, дополнительная помощь до 2040 года. Вот к чему мы пришли. Пока президент Зеленский сидит на коне, брюссельцы готовы платить, как военные офицеры", - написал Орбан.

Напомним, глава Еврокомиссии заявила, что Европейский Союз и США близки к соглашению о "плане процветания" для Украины, который основан на пяти столпах: производительность, интеграция Украины в рынок ЕС, инвестиции, доноры и реформы.

Ранее премьер Юлия Свириденко рассказала, на что Украина потратит 800 млрд долларов из экономического "мирного" соглашения. В правительстве сообщили, что эта сумма будет включать как гранты, так и кредитные средства.

При этом соглашение о 800 млрд долларов для Украины согласовано с ЕС и не противоречит условиям вступления, утверждают в правительстве.