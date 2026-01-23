Польша срочно отправляет Украине генераторы и обогреватели

По решению премьер-министра Польши Дональда Туска, в ближайшие дни в Украину будет доставлено 379 генераторов электроэнергии и 18 обогревателей из Государственного агентства стратегических резервов,

Об этом сообщает PAP со ссылкой на польское Министерство внутренних дел и администрации, информирует "Европейская правда".

Оборудование передается, в частности, за счет средств ЕС. Первые грузы отправятся в украинские города уже в пятницу со складов в Лесмиерге в Лодзинском воеводстве.

Как отметили в польском МВД, гуманитарная ситуация в Украине стала критической в результате систематических атак России, направленных на энергетическую и тепловую инфраструктуру.

Сейчас почти 60% Киева остается без доступа к электроэнергии, а тысячи домохозяйств функционируют без отопления. В условиях сильных морозов это представляет прямую угрозу для жизни и здоровья сотен тысяч людей.

По данным МВД, Польша начала оказание немедленной материальной помощи, которая поступит в наиболее пострадавшие регионы.

Параллельно, в рамках европейских механизмов, Польша координирует передачу еще 447 электрогенераторов.

Поддержку также предложило город Варшава, которое передало 90 генераторов. Транспортировку оборудования, переданного Варшавой, обеспечит Государственная пожарная служба.

В понедельник из Каменицы-Крулевой под Гданьском выедут 10 грузовиков, а во вторник из того же места отправится еще пять автомобилей. Последняя из запланированных на следующую неделю групп автомобилей выедет в среду из Лесовиц возле Вроцлава.

Временный поверенный в делах Польши в Украине Петр Лукасевич ранее объявил, что его страна передает 400 генераторов для Киева и прилегающих общин.

Между тем в правительстве Литвы сообщили о срочной передаче Украине 90 генераторов стоимостью более 2 млн евро.

Азербайджан отправил Украине пять трансформаторов, генераторы и другое оборудование для энергетических нужд.