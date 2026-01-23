Посольство Украины показало генераторы, приобретенные на средства польского сбора для Киева

Посольство Украины в Польше показало загрузки первых генераторов, приобретенных в рамках общественного польского сбора на 5 миллионов злотых (около 60 млн гривен).

Как сообщает "Европейская правда", фото опубликовали в X посольства.

"Первые генераторы из сбора "Тепло из Польши" уже грузятся для транспортировки в Киев. Спасибо каждой польке и каждому поляку за каждый злотый", – отметили в посольстве Украины.

Перші генератори зi збірки «Тепло з Польщі» уже вантажаться для транспортування в Київ.



Дякуємо кожній польці та кожному поляку за кожен злотий. ❤️#CieploZPolski #CieploZPolskiDlaKijowa pic.twitter.com/O3sjgMN0YH – Ukraine in Poland (@UKRinPL) January 23, 2026

Напомним, сбор в поддержку Киева "тепло из Польши" за шесть дней собрал 5 миллионов злотых (60 млн гривен). Изначально организаторы ставили цель собрать деньги на 100 генераторов и зарядных станций. Однако сбор быстро получил широкую огласку в польском сегменте соцсетей, нужную сумму собрали очень быстро, а количество донатов только росло. После того целевую сумму несколько раз повышали.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в обращении, которое записал на польском, поблагодарил всех неравнодушных, которые присоединились к сбору.

23 января премьер Польши Дональд Туск объявил, что на днях в Украину доставят 379 генераторов электроэнергии и 18 обогревателей от польского Государственного агентства стратегических резервов.