В Британии отреагировали на речь Зеленского с критикой Европы

В правительстве Великобритании прокомментировали речь президента Украины Владимира Зеленского на Всемирном экономическом форуме в Давосе, в ходе которой тот критиковал европейских союзников за бездействие и промедление в вопросах обороны и безопасности.

Об этом сообщает Sky News, информирует "Европейская правда".

Спикер Даунинг-стрит заявил, что официальный Лондон разделяет разочарование Зеленского из-за того, что захватническая война РФ против Украины продолжается.

"Великобритания всегда принимала решительные меры в отношении Украины, в том числе возглавив "коалицию решительных". Выделила 1,2 млрд фунтов стерлингов на двустороннюю помощь и гуманитарную поддержку. Пока продолжаются дипломатические переговоры, мы поддерживаем Украину, чтобы обеспечить ее оборону", – сказал он.

На вопрос, считает ли британский премьер Кир Стармер, что Европа должна делать больше, спикер ответил: "Премьер-министр четко высказался по более широкому вопросу: Европа должна усилить оборону и безопасность. Ключевой фигурой является Путин, который мог бы немедленно положить конец войне".

Напомним, в ходе своего выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе Зеленский раскритиковал провал первоначального плана Европы по использованию росактивов для репарационного займа Украине.

Он также критиковал недостаточные меры ЕС по противодействию "теневому флоту" РФ.

Кроме того, Зеленский упрекнул европейцев за отношение к вопросам безопасности, в частности в отношении Гренландии.