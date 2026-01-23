Politico дізналося деталі угоди ЄС і США щодо "плану процвітання" для України

В Politico опублікували деталі проєкту угоди ЄС і США щодо "плану процвітання" для України на 800 млрд доларів.

Про це йдеться у публікації Politico на основі отриманого документа, пише "Європейська правда".

Проєкт угоди на 18 сторінках окреслює 10-річний план відновлення України, що передбачає також її "прискорений" шлях до ЄС. Це нібито той самий документ, який Єврокомісія розіслала до столиць країн-членів на ознайомлення перед самітом 22 січня, де його обговорювали, повідомили троє європосадовців та дипломатів на умовах анонімності.

Стратегія фінансування охоплює період до 2040 року. Також йдеться про "100-денний план" запуску проєкту.

Проте ключовою проблемою залишається те, що в Україну буде непросто залучати зовнішні інвестиції до "надійного" завершення війни – що виглядає малоймовірним в осяжній перспективі.

"План процвітання" розробили у розвиток однієї з ідей "плану з 20 пунктів", який напрацювали на основі початкового "мирного плану" Трампа.

США мають відігравати "провідну роль" у відновленні України, але у документі їм відводять роль не донора ресурсів, а "стратегічного економічного партнера, інвестора та гаранта довіри".

Передбачається, що у наступні 10 років ЄС, США і міжнародні фінансові установи – у тому числі МВФ та Світовий банк – інвестують в Україну $500 млрд державного і приватного капіталу.

Єврокомісія планує внести ще 100 млрд євро через бюджетну підтримку і гарантії для інвестицій у межах семирічного бюджету ЄС на період після 2028 року. Це фінансування, як очікують, відкриє можливість для залучення інвестицій на 207 млрд євро.

США збираються залучати капітал на відбудову України через американсько-український Фонд інвестицій, конкретних цифр не наводять.

У документі йдеться, що США хочуть інвестувати у видобуток цінних корисних копалин, інфраструктуру, енергетику й технології.

Нагадаємо, президентка Єврокомісії заявила, що ЄС та США близькі до угоди щодо "плану процвітання" для України, який ґрунтується на п’яти стовпах: продуктивність, інтеграція України в ринок ЄС, інвестиції, донори та реформи.

Угорський прем’єр Віктор Орбан стверджує, що документ Єврокомісії нібито передбачає вступ України у ЄС до 2027 року, та заявив, що Угорщина "у наступні 100 років" не підтримає членство України.

В МЗС України зазначили, що Орбан переоцінює свої можливості заблокувати європейське майбутнє України.