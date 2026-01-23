Politico узнало детали соглашения ЕС и США о "плане процветания" для Украины

В Politico опубликовали детали проекта соглашения ЕС и США о "плане процветания" для Украины на 800 млрд долларов.

Об этом говорится в публикации Politico на основе полученного документа, пишет "Европейская правда".

Проект соглашения на 18 страницах описывает 10-летний план восстановления Украины, который также предусматривает ее "ускоренный" путь в ЕС. Это якобы тот самый документ, который Еврокомиссия разослала в столицы стран-членов для ознакомления перед саммитом 22 января, где его обсуждали, сообщили трое еврочиновников и дипломатов на условиях анонимности.

Стратегия финансирования охватывает период до 2040 года. Также речь идет о "100-дневном плане" запуска проекта.

Однако ключевой проблемой остается то, что Украине будет непросто привлекать внешние инвестиции до "надежного" завершения войны – что выглядит маловероятным в обозримой перспективе.

"План процветания" разработали в развитие одной из идей "плана из 20 пунктов", который был разработан на основе первоначального "мирного плана" Трампа.

США должны играть "ведущую роль" в восстановлении Украины, но в документе им отводят роль не донора ресурсов, а "стратегического экономического партнера, инвестора и гаранта доверия".

Предполагается, что в следующие 10 лет ЕС, США и международные финансовые учреждения – в том числе МВФ и Всемирный банк – инвестируют в Украину $500 млрд государственного и частного капитала.

Еврокомиссия планирует внести еще 100 млрд евро через бюджетную поддержку и гарантии для инвестиций в рамках семилетнего бюджета ЕС на период после 2028 года. Это финансирование, как ожидается, откроет возможность для привлечения инвестиций на 207 млрд евро.

США собираются привлекать капитал на восстановление Украины через американо-украинский Фонд инвестиций, конкретных цифр не приводят.

В документе говорится, что США хотят инвестировать в добычу ценных полезных ископаемых, инфраструктуру, энергетику и технологии.

Напомним, президент Еврокомиссии заявила, что ЕС и США близки к соглашению о "плане процветания" для Украины, который основан на пяти столпах: производительность, интеграция Украины в рынок ЕС, инвестиции, доноры и реформы.

Венгерский премьер Виктор Орбан утверждает, что документ Еврокомиссии якобы предусматривает вступление Украины в ЕС до 2027 года, и заявил, что Венгрия "в следующие 100 лет" не поддержит членство Украины.

В МИД Украины отметили, что Орбан переоценивает свои возможности заблокировать европейское будущее Украины.