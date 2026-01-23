Чешские волонтеры собрали рекордную сумму на генераторы для Киева

Чешская инициатива Darek pro Putina ("Подарок для Путина") объявила сбор на генераторы и аккумуляторы для Киева, собрав за первые сутки 29 млн крон (более миллиона евро).

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится на странице инициативы в Facebook.

Сбор на генераторы для Киева организовали вечером 21 января. За первые 20 часов собранная сумма достигла 10 млн чешских крон.

Из-за большого количества пожертвований в первые сутки волонтеры продолжили сбор средств. По состоянию на 17:00 общая сумма сбора достигла 42 млн чешских крон (1,7 млн евро).

"Это самый быстрый сбор средств, который мы когда-либо проводили. Динамика невероятная. Мы видим по данным из социальных сетей, как сильно он распространяется", – рассказал изданию iDNES.cz Мартин Ондрачек, соорганизатор проекта помощи Украине.

Организатор считает, что на следующей неделе сбор может достичь 50 млн крон.

Первую часть собранных средств волонтеры уже передали украинским фондам.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига поблагодарил чешских активистов за помощь.

Upřímně děkuji českým iniciativám @DarPutinovi, @pomozteUAsPN, @Team4Ukraine1 za sbírky na energetiku i každému, kdo se zapojuje.



Proměňujete solidaritu ve světlo a teplo pro Ukrajinu. To zachraňuje životy.



Děkujeme, drahý český národe! 🇺🇦🫂🇨🇿#WarmthForUkraine pic.twitter.com/nY47p7Bu0z – Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) January 23, 2026

Напомним, в Польше сбор в поддержку Киева "тепло из Польши" за шесть дней собрал 5 млн злотых (60 млн гривен).

Первые приобретенные генераторы уже направляются в Киев.

В пятницу Европейская комиссия объявила о передаче Украине 447 резервных генераторов.