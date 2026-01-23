Мелоні розповіла, що попросила Трампа змінити "конфігурацію" Ради миру

Прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні розповіла, що звернулася з проханням до президента США Дональда Трампа про зміну "конфігурації" його Ради миру, щоб Рим зміг приєднатися до цієї ініціативи.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомила агенція ANSA.

Мелоні під час пресконференції з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом у Римі заявила, що Італія зацікавлена у членстві в Раді миру, однак не може приєднатися через певні аспекти, які суперечать конституції країни.

За словами прем’єрки, вона озвучила ці занепокоєння президенту США.

"Я вважаю, що для нас існують об'єктивні конституційні проблеми з тим, як сформована ініціатива, і попросила його про готовність переглянути цю конфігурацію, щоб задовольнити потреби не тільки Італії, але й інших європейських країн", – заявила Мелоні журналістам.

Згідно з конституцією Італії, країна може вступати до міжнародних організацій, які забезпечують "мир і справедливість між народами" лише "на рівних умовах з іншими державами", що є несумісним з верховенством президента США в Раді миру.

Позицію глави уряду Італії підтримав Мерц.

"Що стосується Ради миру, я особисто був би готовий долучитися до неї, якщо вона супроводжуватиме процес у Газі. Але в будь-якому разі ми не можемо прийняти нинішні структури управління", – заявив канцлер Німеччини.

Нагадаємо, договір про створення Раду миру під керівництвом президента США у четвер, 22 січня, підписали у швейцарському Давосі. Рада миру, за задумом Трампа, має зосереджуватися на закріпленні миру в Газі та її відбудові, а згодом – взяти на себе ширшу роль для врегулювання глобальних конфліктів.

На церемонії підписання були присутні представники менше ніж 20 країн. Втім, жоден із традиційних західноєвропейських союзників США присутнім не був.

З Європейського Союзу в церемонії взяли участь прем'єр-міністри Угорщини та Болгарії.

Серед запрошених до Ради також є й Україна. Президент Володимир Зеленський заявив, що Київ може розглянути членство в організації лише після війни, адже серед запрошених є Білорусь та Росія.