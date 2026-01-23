Мелони рассказала, что попросила Трампа изменить "конфигурацию" Совета мира

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони рассказала, что обратилась с просьбой к президенту США Дональду Трампу об изменении "конфигурации" его Совета мира, чтобы Рим смог присоединиться к этой инициативе.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило агентство ANSA.

Мелони во время пресс-конференции с канцлером Германии Фридрихом Мерцем в Риме заявила, что Италия заинтересована в членстве в Совете мира, однако не может присоединиться из-за определенных аспектов, которые противоречат конституции страны.

По словам премьера, она озвучила эти опасения президенту США.

"Я считаю, что для нас существуют объективные конституционные проблемы с тем, как сформирована инициатива, и попросила его о готовности пересмотреть эту конфигурацию, чтобы удовлетворить потребности не только Италии, но и других европейских стран", – заявила Мелони журналистам.

Согласно конституции Италии, страна может вступать в международные организации, которые обеспечивают "мир и справедливость между народами" только "на равных условиях с другими государствами", что несовместимо с верховенством президента США в Совете мира.

Позицию главы правительства Италии поддержал Мерц.

"Что касается Совета мира, я лично был бы готов присоединиться к нему, если он будет сопровождать процесс в Газе. Но в любом случае мы не можем принять нынешние структуры управления", – заявил канцлер Германии.

Напомним, договор о создании Совета мира под руководством президента США в четверг, 22 января, подписали в швейцарском Давосе. Совет мира, по замыслу Трампа, должен сосредоточиться на закреплении мира в Газе и ее восстановлении, а впоследствии – взять на себя более широкую роль для урегулирования глобальных конфликтов.

На церемонии подписания присутствовали представители менее чем 20 стран. Впрочем, ни один из традиционных западноевропейских союзников США не присутствовал.

Из Европейского Союза в церемонии приняли участие премьер-министры Венгрии и Болгарии.

Среди приглашенных в Совет также есть и Украина. Президент Владимир Зеленский заявил, что Киев может рассмотреть членство в организации только после войны, ведь среди приглашенных есть Беларусь и Россия.