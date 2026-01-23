Чому уряд Чехії блокує продаж Україні важливих літаків і що може допомогти її отримати

Новий уряд Чехії увійшов у гострий конфлікт із президентом країни Петром Павелом. І що важливо – причина цього конфлікту напряму пов’язана з Україною. А саме – відмовою уряду Андрея Бабіша продати Києву легкі штурмові літаки L-159, вкрай важливі для протидії російським безпілотникам.

Така відмова суперечить попереднім заявам Бабіша – раніше він відкидав лише безоплатну передачу Києву військової техніки й публічно заявляв про готовість до комерційної співпраці.

А одночасно це рішення демонструє залежність голови уряду від позиції коаліційних партнерів – ультраправої партії SPD Томіо Окамури. Партії, яка все більше демонструє відверто проросійську політику.

Втім, питання літаків L-159 ще не закрите.

Докладніше про скандал і те, чи зможе Україна отримати ці літаки, – в статті редактора "Європейської правди" Юрія Панченка Битва за літаки для України: чи заблокує уряд Чехії продаж "винищувачів дронів" ЗСУ. Далі – стислий її виклад.

L-159 – це легкий багатоцільовий штурмовик, розроблений чеською компанією Aero Vodochody наприкінці 1990-х років, але отримав імідж такого, що не відповідає вимогам сучасної війни, та зараз використовується Чехією лише як навчальний.

Компанія Aero Vodochody через відсутність попиту зупинила виробництво L-159.

Проте в останні роки ситуація змінилася. Чеський військовий експерт Їржі Воячек звертає увагу, що "L-159 є важливим бойовим активом як імпровізований "винищувач безпілотників".

Україна ще минулого року порушила питання передачі таких літаків. Попри те, що тоді йшлося про безоплатну передачу кількох апаратів, такий крок виглядав цілком вигідним для Чехії.

З одного боку, це рішення не створювало проблем для боєздатності країни, а з іншого – могло відродити попит на літаки завдяки успішному досвіду їхнього використання проти БпЛА.

Втім, попередній уряд на чолі з Петром Фіалою так і не встиг провести передачу літаків. Найімовірніше, з наближенням виборів це питання вирішили "підвісити", щоб не давати аргументів проросійським силам.

А з поверненням уряду Бабіша питання передачі Україні літаків L-159 залишалося без вирішення. Попри те, що питання продажу літаків згадували 9 січня під час візиту до Києва нового очільника МЗС Чехії Петра Мацінки, в чеському уряді воліли зберігати мовчанку з цього приводу.

І тоді президент Чехії Петр Павел вирішив поставити питання руба – під час свого візиту в Україну 15-16 січня він заявив про готовність продати Україні потрібні їй літаки.

Він пояснив, що успішне використання цих літаків у протидії БпЛА дозволить відновити їхнє виробництво, в тому числі на експорт.

Як і очікувалося, серед коаліційних партій категоричним противником продажу стала ультраправа SPD. Міністр оборони Чехії Яромір Зуна, призначений на посаду за квотою SPD, каже, що наразі їхня країна має лише 16 справних літаків цього типу, а тому передача навіть чотирьох "на чверть зменшить можливості" армії.

Така позиція профільного міністра стала підставою для прем’єр-міністра Чехії Андрея Бабіша оголосити про відмову уряду від продажу.

Втім, попри формальне рішення, це питання не можна вважати таким, що остаточно зняте з порядку денного.

Є всі підстави вважати, що у конфлікті навколо літаків L-159 чеська суспільна думка буде ще більшою мірою на боці президента. Більш того, озвучені представниками SPD аргументи проти продажу літаків були вже незабаром детально спростовані військовими експертами.

На тлі загрози для рейтингів як особисто Андрея Бабіша, так і його партії, можна припустити, що вихід із ситуації все ж буде знайдено.

Суспільні настрої у чеському суспільстві залишаються яскраво проукраїнськими – і цей фактор може виявитися вирішальним у завершенні епопеї з літаками L-159.

