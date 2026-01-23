Почему Кабмин Чехии блокирует продажу Украине важных самолетов и что может помочь ей получить их

Новое правительство Чехии вступило в острый конфликт с президентом страны Петром Павелом. И что важно – причина этого конфликта напрямую связана с Украиной. А именно – отказом правительства Андрея Бабиша продать Киеву легкие штурмовые самолеты L-159, крайне важные для противодействия российским беспилотникам.

Такой отказ противоречит предыдущим заявлениям Бабиша – ранее он отвергал только безвозмездную передачу Киеву военной техники и публично заявлял о готовности к коммерческому сотрудничеству.

А одновременно это решение демонстрирует зависимость главы правительства от позиции коалиционных партнеров – ультраправой партии SPD Томио Окамуры. Партии, которая все больше демонстрирует откровенно пророссийскую политику.

Впрочем, вопрос самолетов L-159 еще не закрыт.

Подробнее о скандале и о том, сможет ли Украина получить эти самолеты, – в статье редактора "Европейской правды" Юрия Панченко Битва за самолеты для Украины: заблокирует ли правительство Чехии продажу "истребителей дронов" ВСУ. Далее – краткое изложение статьи.

L-159 – это легкий многоцелевой штурмовик, разработанный чешской компанией Aero Vodochody в конце 1990-х годов, но получивший имидж не соответствующего требованиям современной войны и в настоящее время используемый Чехией только в качестве учебного.

Компания Aero Vodochody из-за отсутствия спроса остановила производство L-159.

Однако в последние годы ситуация изменилась. Чешский военный эксперт Йиржи Воячек обращает внимание, что "L-159 является важным боевым активом как импровизированный "истребитель беспилотников".

Украина еще в прошлом году подняла вопрос о передаче таких самолетов. Несмотря на то, что тогда речь шла о безвозмездной передаче нескольких аппаратов, такой шаг выглядел вполне выгодным для Чехии.

С одной стороны, это решение не создавало проблем для боеспособности страны, а с другой – могло возродить спрос на самолеты благодаря успешному опыту их использования против БПЛА.

Впрочем, предыдущее правительство во главе с Петром Фиалой так и не успело провести передачу самолетов. Скорее всего, с приближением выборов этот вопрос решили "подвесить", чтобы не давать аргументов пророссийским силам.

А с возвращением правительства Бабиша вопрос передачи Украине самолетов L-159 оставался без решения. Несмотря на то, что вопрос продажи самолетов упоминался 9 января во время визита в Киев нового главы МИД Чехии Петра Мацинки, в чешском правительстве предпочитали хранить молчание по этому поводу.

И тогда президент Чехии Петр Павел решил поставить вопрос решетом – во время своего визита в Украину 15-16 января он заявил о готовности продать Украине нужные ей самолеты.

Он пояснил, что успешное использование этих самолетов в противодействии БПЛА позволит возобновить их производство, в том числе на экспорт.

Как и ожидалось, среди коалиционных партий категорическим противником продажи стала ультраправая SPD. Министр обороны Чехии Яромир Зуна, назначенный на должность по квоте SPD, говорит, что сейчас их страна имеет только 16 исправных самолетов этого типа, а потому передача даже четырех "на четверть уменьшит возможности" армии.

Такая позиция профильного министра стала основанием для премьер-министра Чехии Андрея Бабиша объявить об отказе от продажи.

Впрочем, несмотря на формальное решение, этот вопрос нельзя считать окончательно снятым с повестки дня.

Есть все основания полагать, что в конфликте вокруг самолетов L-159 чешская общественность будет в еще большей степени на стороне президента. Более того, озвученные представителями SPD аргументы против продажи самолетов были вскоре подробно опровергнуты военными экспертами.

На фоне угрозы для рейтингов как лично Андрея Бабиша, так и его партии, можно предположить, что выход из ситуации все же будет найден.

Общественные настроения в чешском обществе остаются ярко проукраинскими – и этот фактор может оказаться решающим в завершении эпопеи с самолетами L-159.

Подробнее – в материале Юрия Панченко Битва за самолеты для Украины: заблокирует ли правительство Чехии продажу "истребителей дронов" ВСУ.