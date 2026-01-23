ЗМІ: затриманий напередодні російський танкер перенаправили до порту для розслідування

Військово-морські сили Франції перенаправили затриманий у четвер танкер російського "тіньового флоту" до порту Марселя, де продовжиться розслідування.

Про це, як пише "Європейська правда", стало відомо агенції Reuters.

Справою затриманого російського танкера Grinch займатиметься прокурор Марселя, який спеціалізується на питаннях морського права.

Як стало відомо, 22 січня Франція затримала російський танкер, який належить до "тіньового флоту" РФ.

Підсанкційне судно Grinch під прапором Коморських островів вирушило з російського Мурманська на початку січня.

Затримання французькі ВМС здійснили у морі Альборан – західній частині Середземного моря, що прилягає до протоки Гібралтар на сході – на підставі ст. 110 Конвенції ООН з морського права.

Grinch часто возив нафту до портів Китаю та Індії. Судно перебуває під санкціями Великої Британії та ЄС.

Раніше стало відомо, що у затриманні танкера брала участь також Британія.