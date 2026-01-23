СМИ: задержанный накануне российский танкер перенаправили в порт для расследования

Военно-морские силы Франции перенаправили задержанный в четверг танкер российского "теневого флота" в порт Марселя, где продолжится расследование.

Об этом, как пишет "Европейская правда", стало известно агентству Reuters.

Делом задержанного российского танкера Grinch будет заниматься прокурор Марселя, специализирующийся на вопросах морского права.

Как стало известно, 22 января Франция задержала российский танкер, принадлежащий к "теневому флоту" РФ.

Подсанкционное судно Grinch под флагом Коморских островов отправилось из российского Мурманска в начале января.

Задержание французские ВМС осуществили в море Альборан – западной части Средиземного моря, прилегающей к проливу Гибралтар на востоке – на основании ст. 110 Конвенции ООН по морскому праву.

Grinch часто возил нефть в порты Китая и Индии. Судно находится под санкциями Великобритании и ЕС.

Ранее стало известно, что в задержании танкера участвовала также Великобритания.