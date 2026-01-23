ЗМІ: Власника бару у Швейцарії, де загинули в пожежі 40 людей, випустять з-під варти

У Швейцарії випустять з-під варти співвласника бару на гірськолижному курорті, де в новорічну ніч загинули у пожежі 40 людей.

Про це повідомляє BFMTV з посиланням на джерела, наближені до розслідування, пише "Європейська правда".

Співвласника бару на гірськолижному курорті Кран-Монтана Жака Моретті вирішили відпустити з-під варти – він має вийти з в’язниці міста Сьйон у найближчі години – зі зміною запобіжного заходу на м’якший, який все одно перешкоджатиме його потенційній втечі від правосуддя.

Моретті, громадянин Франції, перебував під вартою з 9 січня та, за початковим рішенням, мав залишатись під арештом наступні три місяці.

Минулого тижня повідомляли, що суд розглядає можливість випустити його з-під варти під заставу у розмірі близько 215 тисяч євро. Обговорювали також альтернативні арешту запобіжні заходи, як електронний браслет.

Моретті і його дружина Джессіка (якій обрали м’якший запобіжний захід – електронний браслет) обоє є фігурантами кримінального провадження у зв’язку зі смертельною пожежею у їхньому барі під час новорічних святкувань.

У пожежі загинули 40 людей і 116 постраждали, серед них багато молоді і неповнолітніх. Серед жертв і постраждалих є громадяни Швейцарії, Франції, Італії та інших країн.

Швейцарія зобов’язалася забезпечити підтримку постраждалих від пожежі в барі та родин загиблих.