СМИ: Владельца бара в Швейцарии, где погибли в пожаре 40 человек, выпустят из-под стражи

В Швейцарии выпустят из-под стражи совладельца бара на горнолыжном курорте, где в новогоднюю ночь погибли в пожаре 40 человек.

Об этом сообщает BFMTV со ссылкой на источники, приближенные к расследованию, пишет "Европейская правда".

Совладельца бара на горнолыжном курорте Кран-Монтана Жака Моретти решили отпустить из-под стражи – он должен выйти из тюрьмы города Сьон в ближайшие часы – с изменением меры пресечения на более мягкую, которая все равно будет препятствовать его потенциальному побегу.

Моретти, гражданин Франции, находился под стражей с 9 января и, по первоначальному решению, должен был оставаться под арестом следующие три месяца.

На прошлой неделе сообщалось, что суд рассматривает возможность выпустить его из-под стражи под залог в размере около 215 тысяч евро. Обсуждали также альтернативные аресту меры пресечения, как электронный браслет.

Моретти и его жена Джессика (которой избрали более мягкую меру пресечения – электронный браслет) оба являются фигурантами уголовного производства в связи со смертельным пожаром в их баре во время новогодних празднований.

В пожаре погибли 40 человек и 116 пострадали, среди них много молодежи и несовершеннолетних. Среди жертв и пострадавших есть граждане Швейцарии, Франции, Италии и других стран.

Швейцария обязалась обеспечить поддержку пострадавших от пожара в баре и семей погибших.