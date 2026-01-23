Зеленский рассказал, что в Давосе договорился с Трампом о ракетах для Patriot

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что на встрече с президентом США Дональдом Трампом на Всемирном экономическом форуме договорился о пакете ракет для систем противовоздушной обороны Patriot.

Об этом, как сообщает Интерфакс-Украина, Зеленский сказал на втором национальном Форуме талантливой молодежи в Киеве в пятницу.

Комментируя результаты переговоров с Трампом в Давосе, Зеленский сообщил, что договорился о поставках Украине американских ракет PAC-3 для Patriot. Президент отказался называть, о каком количестве идет речь.

"Мы разговаривали вчера с президентом Трампом... Я час общался с президентом Трампом. И я получил, не буду говорить сколько, ракет PAC-3 для Patriot. Я знаю сколько этих ракет, этого пакета, сколько раз выдержит Украина ударов баллистики", – сказал Зеленский.

Он добавил, что в разговоре с американским президентом речь шла о "глобальных вещах", но в то же время удалось решить вопрос, который был целью поездки в Давос.

Встреча Зеленского и Трампа состоялась 22 января в Давосе. В команде Зеленского назвали ее "хорошей". По словам президента Украины, они обсуждали противовоздушную оборону, гарантии безопасности и "план процветания".

Президент США Дональд Трамп также назвал "очень хорошей" эту встречу.