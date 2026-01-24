У Німеччині критикують Європарламент за рішення щодо угоди з країнами Південної Америки

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль розкритикував рішення Європейського парламенту про проведення юридичної експертизи торговельної угоди між ЄС і МЕРКОСУР як "дуже серйозну політичну помилку".

Заяву очільника німецького зовнішньополітичного відомства наводить dpa, повідомляє "Європейська правда".

Вадефуль заявив, що ухвалене з невеликою перевагою голосів і підтримане німецькими "зеленими" рішення про передачу угоди на розгляд Суду ЄС після багаторічних переговорів є "серйозним кроком назад".

За його словами, це голосування може призвести до "значної затримки, яка також підірве політичну довіру".

Угода з чотирма країнами МЕРКОСУР – Бразилією, Аргентиною, Парагваєм і Уругваєм – була укладена минулого тижня після більш ніж 25 років переговорів і покликана створити одну з найбільших у світі зон вільної торгівлі, що охоплює понад 700 мільйонів осіб.

Більшість німецьких законодавців від партії "Зелені" проголосували в середу за передачу угоди на розгляд ЄСПЛ, підтримавши праві сили в Європейському парламенті, в тому числі партію "Альтернатива для Німеччини" ("АдН").

Неясно, скільки часу буде потрібно суду в Люксембурзі для винесення свого рішення.

Вадефуль сказав, що інші країни, в тому числі Індія, уважно стежать за тим, чи здатний ЄС вести переговори щодо таких угод і втілювати їх у життя на політичному рівні в усіх інститутах.

Він сказав, що втрачену політичну довіру тепер необхідно відновити якомога швидше, домігшись нових результатів і уклавши угоди з такими країнами, як Індія.

21 січня Європейський парламент проголосував за передачу угоди про вільну торгівлю Європейського Союзу із блоком південноамериканських країн МЕРКОСУР до Суду ЄС.

17 січня ЄС і південноамериканські країни блоку МЕРКОСУР підписали історичну угоду про вільну торгівлю.

Угода з МЕРКОСУР спричинила хвилю протестів фермерів у країнах ЄС, зокрема у Франції. Противники угоди критикують документ через ризики конкуренції з боку імпорту сільськогосподарської продукції з південноамериканських країн.