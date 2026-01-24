В Германии критикуют Европарламент за решение по соглашению со странами Южной Америки

Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль раскритиковал решение Европейского парламента о проведении юридической экспертизы торгового соглашения между ЕС и МЕРКОСУР как "очень серьезную политическую ошибку".

Заявление главы немецкого внешнеполитического ведомства приводит dpa, сообщает "Европейская правда".

Вадефуль заявил, что принятое с небольшим преимуществом голосов и поддержанное немецкими "зелеными" решение о передаче соглашения на рассмотрение Суда ЕС после многолетних переговоров является "серьезным шагом назад".

По его словам, это голосование может привести к "значительной задержке, которая также подорвет политическое доверие".

Соглашение с четырьмя странами МЕРКОСУР – Бразилией, Аргентиной, Парагваем и Уругваем – было заключено на прошлой неделе после более чем 25 лет переговоров и призвано создать одну из крупнейших в мире зон свободной торговли, охватывающую более 700 миллионов человек.

Большинство немецких законодателей от партии "Зеленые" проголосовали в среду за передачу соглашения на рассмотрение ЕСПЧ, поддержав правые силы в Европейском парламенте, в том числе партию "Альтернатива для Германии" ("АдН").

Неясно, сколько времени потребуется суду в Люксембурге для вынесения своего решения.

Вадефуль сказал, что другие страны, в том числе Индия, внимательно следят за тем, способен ли ЕС вести переговоры по таким соглашениям и воплощать их в жизнь на политическом уровне во всех институтах.

Он сказал, что утраченное политическое доверие теперь необходимо восстановить как можно быстрее, добившись новых результатов и заключив соглашения с такими странами, как Индия.

21 января Европейский парламент проголосовал за передачу соглашения о свободной торговле Европейского Союза с блоком южноамериканских стран МЕРКОСУР в Суд ЕС.

17 января ЕС и южноамериканские страны блока МЕРКОСУР подписали историческое соглашение о свободной торговле.

Соглашение с МЕРКОСУР вызвало волну протестов фермеров в странах ЕС, в частности во Франции. Противники соглашения критикуют документ из-за рисков конкуренции со стороны импорта сельскохозяйственной продукции из южноамериканских стран.